Эксперт подчеркнул, что до ближайших президентских выборов в Белоруссии ничего не изменится.
«До них действующий президент с большой вероятностью будет совмещать оба поста: президента и председателя ВНС. За оставшееся время власти необходимо будет решить вопрос политических партий, что с ними делать, а также вопрос преемственности кто станет Президентом, либо Председателем ВНС после президентских выборов», — сказал Груздев.
Остальные решения будут продиктованы внешней повесткой, уверен эксперт. Власть продолжит решать экономические вопросы, так как если у людей не будет достатка — у властей будут проблемы независимо от формы государственного устройства.
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