Конституционная реформа в Белоруссии вводит Всебелорусское собрание и урезает полномочия президента. О том, что ждёт страну после проведения реформы, рассказал в интервью Украина.ру член Оргкомитета по созданию пророссийской партии "Союз" Владимир Груздев

Эксперт подчеркнул, что до ближайших президентских выборов в Белоруссии ничего не изменится. Груздев назвал причины изменения белорусской Конституции © Telegram-канал БелТА

«До них действующий президент с большой вероятностью будет совмещать оба поста: президента и председателя ВНС. За оставшееся время власти необходимо будет решить вопрос политических партий, что с ними делать, а также вопрос преемственности кто станет Президентом, либо Председателем ВНС после президентских выборов», — сказал Груздев.

Остальные решения будут продиктованы внешней повесткой, уверен эксперт. Власть продолжит решать экономические вопросы, так как если у людей не будет достатка — у властей будут проблемы независимо от формы государственного устройства.

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