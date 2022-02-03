Белорусское общество остаётся крайне разделённым - проект властей по конституционной реформе не сможет помочь объединению, уверен член Оргкомитета по созданию пророссийской партии "Союз" Владимир Груздев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Белорусское общество крайне разделено, и, если бы у белорусов было на руках стрелковое оружие, то гражданская война была бы неизбежна, уверен эксперт. Самые решительные военные учения. Как Белоруссия и Россия готовятся защищаться © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Даже оппозиция расколота на оставшихся в стране и покинувших Белоруссию. Оставшиеся здесь соблюдают какие-то негласные правила, границы дозволенного, беглые же переходят все границы. Поэтому эту категорию граждан не устроит ничего что может предложить власть. А их не так уж и мало и к ним по-прежнему продолжают прислушиваться участники протестов, оставшиеся в Беларуси», — сказал Груздев.

Власти Белоруссии же, в свою очередь, не собираются договариваться с оппозицией, о чём можно судить по агитационной кампании за конституционные поправки — она проводилась лишь среди тех, кто и так поддерживает власть, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.