К конституционным изменениям власти Белоруссии подтолкнули четыре фактора, уверен эксперт.
«Во-первых, решение об изменениях в Конституцию анонсировались ещё осенью 2020-го, после августовского кризиса, поэтому власть должна была сдержать своё обещание что-то изменить, чтобы гражданский бунт не повторился.
Во-вторых, казахский опыт до начала этого года рассматривался как успешный и поэтому его учитывали при разработке поправок.
В-третьих, запрос на перемены в белорусском обществе очевиден, вот власть на него и реагирует так как может и умеет. Власть действующая Конституция устраивает, но внешние обстоятельства вынуждают что-то менять.
В-четвертых, возможно, поправки — это часть какого-то общего плана по трансферу власти в странах ЕАЭС, с которым элиты согласились и которому необходимо следовать», — сказал Груздев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.