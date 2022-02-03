Белорусские чиновники и журналисты в ответ на вопрос о необходимости конституционных изменений, как правило, ограничиваются общими фразами. Член Оргкомитета по созданию пророссийской партии "Союз" Владимир Груздев в интервью Украина.ру перечислил основные причины конституционной реформы в Белоруссии

К конституционным изменениям власти Белоруссии подтолкнули четыре фактора, уверен эксперт.

«Во-первых, решение об изменениях в Конституцию анонсировались ещё осенью 2020-го, после августовского кризиса, поэтому власть должна была сдержать своё обещание что-то изменить, чтобы гражданский бунт не повторился.

Во-вторых, казахский опыт до начала этого года рассматривался как успешный и поэтому его учитывали при разработке поправок.

В-третьих, запрос на перемены в белорусском обществе очевиден, вот власть на него и реагирует так как может и умеет. Власть действующая Конституция устраивает, но внешние обстоятельства вынуждают что-то менять.

В-четвертых, возможно, поправки — это часть какого-то общего плана по трансферу власти в странах ЕАЭС, с которым элиты согласились и которому необходимо следовать», — сказал Груздев.

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