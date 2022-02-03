Сергей Лавров, отвечая на вопрос о судьбе русских в бывшем СССР, заявил, что в критической ситуации им нужно помочь переехать в РФ, но в интересах всех стран СНГ, чтобы «граждане новых государств оставались там, где они родились». Это в интервью Украина.ру прокомментировал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Алма-Ата) Эдуард Полетаев

У русских Казахстана нет единого мнения по поводу того, оставаться в стране или нет, подчеркнул эксперт. Грозин рассказал, что было бы, если бы Украина зарабатывала так же, как Казахстан © РИА Новости, Александр Натрускин

«Есть русские, которые сидят на чемоданах и планируют уехать не только в Россию, но и в Грузию и в Европу. Есть люди, которые не хотят никуда уезжать, но им нужна гарантия стабильности, чтобы им не пришлось продавать квартиры за лепешки и цепляться за шасси самолета…Январские события, когда не было власти, несколько поколебала некоторых моих знакомых, они вновь стали задумываться о переезде», — сказал Полетаев.

Эксперт особо подчеркнул, что, по его мнению, в январских событиях в Казахстане не было межнационального следа. Никто не выступал с антирусскими лозунгами, но это не гарантия, что их не удастся "раскачать" в следующий раз, заключил Полетаев.

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