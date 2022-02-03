У русских Казахстана нет единого мнения по поводу того, оставаться в стране или нет, подчеркнул эксперт.

Грозин рассказал, что было бы, если бы Украина зарабатывала так же, как Казахстан
Грозин рассказал, что было бы, если бы Украина зарабатывала так же, как Казахстан
© РИА Новости, Александр Натрускин

«Есть русские, которые сидят на чемоданах и планируют уехать не только в Россию, но и в Грузию и в Европу. Есть люди, которые не хотят никуда уезжать, но им нужна гарантия стабильности, чтобы им не пришлось продавать квартиры за лепешки и цепляться за шасси самолета…Январские события, когда не было власти, несколько поколебала некоторых моих знакомых, они вновь стали задумываться о переезде», — сказал Полетаев.

Эксперт особо подчеркнул, что, по его мнению, в январских событиях в Казахстане не было межнационального следа. Никто не выступал с антирусскими лозунгами, но это не гарантия, что их не удастся "раскачать" в следующий раз, заключил Полетаев.

Полностью интервью можно прочитать здесь.