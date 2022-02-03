У русских Казахстана нет единого мнения по поводу того, оставаться в стране или нет, подчеркнул эксперт.
«Есть русские, которые сидят на чемоданах и планируют уехать не только в Россию, но и в Грузию и в Европу. Есть люди, которые не хотят никуда уезжать, но им нужна гарантия стабильности, чтобы им не пришлось продавать квартиры за лепешки и цепляться за шасси самолета…Январские события, когда не было власти, несколько поколебала некоторых моих знакомых, они вновь стали задумываться о переезде», — сказал Полетаев.
Эксперт особо подчеркнул, что, по его мнению, в январских событиях в Казахстане не было межнационального следа. Никто не выступал с антирусскими лозунгами, но это не гарантия, что их не удастся "раскачать" в следующий раз, заключил Полетаев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.