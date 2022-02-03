Выдвигались версии, что Китай мог быть причастен к попытке захвата власти в республике, учитывая связи задержанного главы КНБ Карима Масимова с Пекином и предложения ШОС ввести миротворцев. Это в интервью Украина.ру прокомментировал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Алма-Ата) Эдуард Полетаев

Китай полностью перестроил свою политику, исходя из принципа стабильности на своих границах, поэтому китайское вмешательство в казахстанские события маловероятно, подчеркнул эксперт. Политолог Серенко объяснил, какую роль сыграл Китай в организации беспорядков в Казахстане © РИА Новости, Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

«Так что Китай боится выстраивать новую китайскую стену на территории Восточного Туркестана и Центральной Азии. Хотя еще лет 10 назад политика Китая на своем западном направлении характеризовалась большей открытостью. Согласно стратегии развития Урумчи до 2025 года, они хотели сделать его туристско-экономическим центом Центральной Азии с горнолыжными курортами, но что-то пошло не так», — сказал Полетаев.

Конечно, Пекину не нравятся антикитайские митинги в Казахстане и Киргизии, но у него нет цели что-либо в этих республиках поджигать. Китай заинтересован в дипломатических и экономических действиях для обеспечения стабильности региона, заключил эксперт.

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