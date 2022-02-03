Китай полностью перестроил свою политику, исходя из принципа стабильности на своих границах, поэтому китайское вмешательство в казахстанские события маловероятно, подчеркнул эксперт.
«Так что Китай боится выстраивать новую китайскую стену на территории Восточного Туркестана и Центральной Азии. Хотя еще лет 10 назад политика Китая на своем западном направлении характеризовалась большей открытостью. Согласно стратегии развития Урумчи до 2025 года, они хотели сделать его туристско-экономическим центом Центральной Азии с горнолыжными курортами, но что-то пошло не так», — сказал Полетаев.
Конечно, Пекину не нравятся антикитайские митинги в Казахстане и Киргизии, но у него нет цели что-либо в этих республиках поджигать. Китай заинтересован в дипломатических и экономических действиях для обеспечения стабильности региона, заключил эксперт.
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