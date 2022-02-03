Поправки в Конституцию нужны Белоруссии для организации транзита власти, сказал белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов в интервью изданию Украина.ру

«Ясно, что транзит [власти в Белоруссии] — это не вопрос сегодняшнего и даже завтрашнего дня, но нынешняя реформа — явно некая заготовка к нему», — указал Шимов.

По его мнению, первоначально президент Александр Лукашенко совместит посты президента и председателя Всебелорусского народного собрания на время переходного периода, пока новая структура власти будет отстраиваться. Груздев рассказал, что ждёт Белоруссию, если Лукашенко не уйдет © president.gov.by

При этом, по мнению политолога, переходный период в Белоруссии может продлиться до 2025 года и дольше.

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В конце января президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил референдум по вопросу внесения поправок в конституцию страны на 27 февраля 2022 года. В частности, согласно предлагаемым поправкам, один человек может быть президентом не более двух сроков по 5 лет. Также поправки предполагают неприкосновенность действующего и экс-президента.