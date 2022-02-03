«Ясно, что транзит [власти в Белоруссии] — это не вопрос сегодняшнего и даже завтрашнего дня, но нынешняя реформа — явно некая заготовка к нему», — указал Шимов.

По его мнению, первоначально президент Александр Лукашенко совместит посты президента и председателя Всебелорусского народного собрания на время переходного периода, пока новая структура власти будет отстраиваться.

Груздев рассказал, что ждёт Белоруссию, если Лукашенко не уйдет
Груздев рассказал, что ждёт Белоруссию, если Лукашенко не уйдет
© president.gov.by

При этом, по мнению политолога, переходный период в Белоруссии может продлиться до 2025 года и дольше.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В конце января президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил референдум по вопросу внесения поправок в конституцию страны на 27 февраля 2022 года. В частности, согласно предлагаемым поправкам, один человек может быть президентом не более двух сроков по 5 лет. Также поправки предполагают неприкосновенность действующего и экс-президента.

 

 