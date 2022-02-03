«Ясно, что транзит [власти в Белоруссии] — это не вопрос сегодняшнего и даже завтрашнего дня, но нынешняя реформа — явно некая заготовка к нему», — указал Шимов.
По его мнению, первоначально президент Александр Лукашенко совместит посты президента и председателя Всебелорусского народного собрания на время переходного периода, пока новая структура власти будет отстраиваться.
При этом, по мнению политолога, переходный период в Белоруссии может продлиться до 2025 года и дольше.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В конце января президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил референдум по вопросу внесения поправок в конституцию страны на 27 февраля 2022 года. В частности, согласно предлагаемым поправкам, один человек может быть президентом не более двух сроков по 5 лет. Также поправки предполагают неприкосновенность действующего и экс-президента.