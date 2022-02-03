Казахстан не просто наиболее пострадавшая, но и наиболее выигравшая из всех союзных республик в результате советского периода. Об этом рассказал депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Нурсултан Назарбаев называл Казахстан наиболее пострадавшей из советских республик. В качестве примера он приводил пересыльные лагеря на территории Казахской ССР и Семипалатинский ядерный полигон.

Парламентарий отметил, что ядерные полигоны были не только в Семипалатинске, а в лагеря ссылались лучшие представители интеллигенции из Москвы, Петербурга, и вообще из России.

Позднее, когда сталинские репрессии ушли в прошлое — это позволило использовать этот трудовой потенциал для создания промышленности, поднятия целины и всего остального, напомнил политик.

По его словам, Казахстан не просто наиболее пострадавшая, но и наиболее выигравшая из всех союзных республик в результате советского периода. Он возник в советские годы сначала как республика, а потом как независимое государство.

«За один только факт упоминания об этом доктор исторических наук, депутат Вячеслав Никонов, мой коллега и по факультету, и по Госдуме, с которым я вместе учился в одно примерно время, был подвергнут остракизму. Он во время передачи «Большая игра» сказал несколько фраз о том, что Казахстан, по сути, в нынешней конфигурации — результат того, что целый ряд русских земель отошли Казахстану», — указал Затулин.

Никонов не выступал с идеей вернуть эти земли, но в Казахстане это сразу обнажило старые страхи, усилившиеся в 2014 году, мол, Россия рано или поздно затребует эти территории назад, добавил он.

Поэтому Казахстан примеряет это на себя и очень обеспокоен тем, что в некоторых областях есть преобладание русского населения — на востоке и на севере страны, заключил собеседник издания.

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