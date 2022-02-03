Средний возраст населения Казахстана на несколько лет меньше, чем в России. Перед страной стоят проблемы обеспечения молодёжи работой, недопущения её радикализации и кадрового обновления. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Алма-Ата) Эдуард Полетаев

Перед Казахстаном стоит ряд политических вызовов — нехватка профессиональных кадров, безработица молодёжи, которая склонна подвергаться влиянию экстремистов и запрос на политические реформы, заявил эксперт. Затулин объяснил, в чем Казахстан при Назарбаеве оказался для России хуже Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

«У нас молодое население, которое с каждым годом растет. Им нужно дать образование и работу, а имеющихся мощностей крайне мало…Также нужна политическая стабильность и политические реформы, на которые есть запрос. И глава государства анонсировал, что в сентябре будет принят пакет реформ», — сказал Полетаев.

Эксперт также отметил проблемы в силовой сфере республики: события января показали, что силовики не были готовы к отражению нападок толпы. В казахстанском обществе существует очень большой запрос на справедливое расследование событий, заключил эксперт.

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