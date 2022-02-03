Перед Казахстаном стоит ряд политических вызовов — нехватка профессиональных кадров, безработица молодёжи, которая склонна подвергаться влиянию экстремистов и запрос на политические реформы, заявил эксперт.
«У нас молодое население, которое с каждым годом растет. Им нужно дать образование и работу, а имеющихся мощностей крайне мало…Также нужна политическая стабильность и политические реформы, на которые есть запрос. И глава государства анонсировал, что в сентябре будет принят пакет реформ», — сказал Полетаев.
Эксперт также отметил проблемы в силовой сфере республики: события января показали, что силовики не были готовы к отражению нападок толпы. В казахстанском обществе существует очень большой запрос на справедливое расследование событий, заключил эксперт.
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