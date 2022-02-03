Парламентарий отметил, что он не смог открыть филиал своего Института стран СНГ в Казахстане, хотя ему удалось это сделать даже во времена домайданной Украины, потому что в Казахстане приветствовали только тех российских экспертов, которые пели осанну Назарбаеву, и всему, что происходит в стране.
По его словам, даже на Украине в условиях фактической конфронтации существует политическая сила «Оппозиционная платформа — «За жизнь», депутаты которой высказываются в критическом русле, оппозиционно, но таких политиков в Казахстане нет.
«Есть такие политики в Казахстане? Нет! Нет никаких политических представителей трети населения, адекватных представителей трети русского населения во властных структурах Казахстана. Население есть, а представителей нет», — сетует Затулин.
Тем не менее, Россия оказала помощь президенту Токаеву, потому что ей невыгоден развал Казахстана со всеми последствиями и для казахского, и для русского населения, которое неминуемо будет втянуто в гражданское противостояние, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.