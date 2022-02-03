К большому сожалению, благодаря умелому руководству Нурсултана Назарбаева, сейчас у России внутри Казахстана рычагов для того, чтобы без миротворческой операции влиять на нештатную ситуацию в своих интересах. Об этом рассказал депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

По его словам, даже на Украине в условиях фактической конфронтации существует политическая сила «Оппозиционная платформа — «За жизнь», депутаты которой высказываются в критическом русле, оппозиционно, но таких политиков в Казахстане нет.

«Есть такие политики в Казахстане? Нет! Нет никаких политических представителей трети населения, адекватных представителей трети русского населения во властных структурах Казахстана. Население есть, а представителей нет», — сетует Затулин.

Тем не менее, Россия оказала помощь президенту Токаеву, потому что ей невыгоден развал Казахстана со всеми последствиями и для казахского, и для русского населения, которое неминуемо будет втянуто в гражданское противостояние, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.