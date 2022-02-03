США могут подтолкнуть Украину к провокации против России в августе, перед парламентскими выборами в США, сказал публицист, депутат Госдумы восьмого созыва Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Вассерман указал, что Украина может напасть «хоть на Приднестровье, хоть на Донбасс», ровно два раза — первый и последний.

Он предположил, что это может произойти в августе. Дмитрий Дробницкий: ситуация вокруг Украины разрешится тогда, когда в США решат вопрос о власти и вопрос о деньгах © РИА Новости, Нина Зотина

«Для того, чтобы хоть таким способом поднять шансы на победу «Демократической партии» на предстоящих 8 ноября парламентских выборах в Соединенных государствах Америки. Когда остался один патрон — надо хорошо подумать, когда и куда стрелять», — пояснил публицист.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий отметил, что из-за неясности того, какая из партий в США — демократов или республиканцев — получит большинство на будущих выборах, помимо ситуации с Украиной, остается подвешенным вопрос договоренностей по безопасности между Россией и США.