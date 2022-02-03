В Казахстане на протяжении всего периода независимости приветствовали только тех российских экспертов, которые пели осанну Нурсултану Назарбаеву, и всему, что происходит в стране. Об этом рассказал депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Владислав Иноземцев, который не стесняется критиковать Путина и российскую власть, буквально за неделю до событий «вляпался» со своей статьей в «Московском комсомольце», где на все лады, вернувшись из Казахстана, воспевал внутреннюю и внешнюю политику этой страны, которая, по его мнению, образец не конфликтности и мудрости.

«Сколько таких Иноземцевых у нас в политической элите? Я фактически в нулевые годы вынужден был свести всю нашу деятельность, мою собственную в том числе, в Казахстане, исключительно к фактам защиты русских активистов, когда эти факты до нас доходили. И к периодическим конференциям на космодроме «Байконур». Потому что нигде, кроме как на «Байконуре», где действует российская администрация, я не мог бы свободно провести обсуждения», — указал Затулин.

Политик подчеркнул, что его Институт стран СНГ не злоумышлял против Казахстана, но даже свободный разговор на любые темы там зарегулирован, потому что все был закручено, заверчено и завинчено.

Эта ситуация ненормальна. Если она будет сохраняться, неважно, при ком, при Токаеве или Назарбаеве, она все равно к добру не приведет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.