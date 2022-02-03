Пограничный конфликт между Таджикистаном и Киргизей чреват вмешательством третьих сил и радикальных элементов. Это является наибольшей угрозой для региона, заявил руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Алма-Ата) Эдуард Полетаев в интервью Украина.ру

Киргизия и Таджикистан могут справиться с погранконфликтом своими силами: пока на это существует надежда. Политики и силовики двух государств не заинтересованы в войне, подчеркнул эксперт.

«Самое главное, чтобы в этот конфликт не вмешались третьи силы. Практика показывает, что как только в Центральной Азии происходит какая-то нестабильность, сразу проявляются террористы и экстремистские группировки. Эта опасность может очень резко переформатировать ситуацию и перевести приграничный конфликт на более серьезный уровень», — сказал Полетаев.

Ситуация в Казахстане и приграничный конфликт привели к серьёзному запросу на безопасность к ОДКБ — роль России в разрешении конфликтов в регионе будет возрастать, уверен эксперт.

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