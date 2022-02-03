Американцы пришли к выводу, что не получат от Украины никакой пользы, и пытаются сбыть ее России, сказал в интервью Украина.ру публицист, депутат Госдумы восьмого созыва Анатолий Вассерман

По словам Вассермана, американцы стали вести себя с Украиной как с токсичным активом. Он предположил, что США пытаются «впарить» её Российской Федерации в надежде на то, что она потратит на реанимацию Украины много денег. Ходаковский раскрыл, чего хотят США в ситуации с Украиной © предоставлено Александром Ходаковским

«Другое дело, что они, скорее всего, просчитаются и в этом. Насколько я могу судить, украинцы умеют работать ничуть не хуже остальных русских. Там, по сути, проблема только с управленческим ресурсом», — отметил Вассерман.

Он выразил надежду, что если украинцы смогут справиться со своими управленческими задачами, в случае если будут включены в российскую систему управления, для России этот актив будет далеко не так токсичен, как предполагают сейчас американцы.

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