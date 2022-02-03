Казахстан с 1990х годов достаточно активно привлекал американские, британские и даже китайские инвестиции, но там нет практически российских инвестиций. Как раз на пути российских инвестиций вечно возникали препятствия. Об этом рассказал депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Назарбаев, всегда рассматривали это как гарантию независимости — чтобы не было экономической основы для российского влияния внутри Казахстана.

«В Казахстане действуют 22 тысячи разного рода НКО. Сколько среди них российских? Я, например, не смог открыть филиал своего Института стран СНГ в Казахстане. В Армении могу, на Украине даже мог в свое время, пока не пришел 2014 год, а в Казахстане нет. Потому что там приветствовали только тех российских экспертов, которые пели осанну Назарбаеву, и всему, что происходит в стране», — негодует Затулин.

Эта ситуация ненормальна, и если она будет сохраняться при Токаеве или Назарбаеве, она все равно к добру не приведет, потому что в Казахстане выросло новое поколение, которое очень уязвимо для национал-радикальной аргументации, абсолютно ни во что не ставит прошлые взаимоотношения между Казахстаном и Россией, и это поощряется с самого верха, заключил собеседник издания.

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