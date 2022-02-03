Против самой по себе истерии вокруг «вероятного вторжения» России на Украине ничего не будет, заявил политолог, но в случае реальной угрозы украинцы выйдут на улицы.
«Люди могут выйти и сопротивляться, если начнется насильственная мобилизация. Тогда начнутся проблемы у тысяч семей, они могут выйти и сказать: «Прекратите», — допустил Погребинский.
Также могут начаться протесты, когда выйдут те жители Украины, у которых дома нет отопления или отключили электричество, аналогично ситуации с протестами ФОПов, когда предприниматели вынуждены протестовать против ограничений, добавил он.
Полностью интервью можно прочитать здесь.