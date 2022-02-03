В случае обязательной мобилизации на Украине могут начаться акции протеста, предположил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Против самой по себе истерии вокруг «вероятного вторжения» России на Украине ничего не будет, заявил политолог, но в случае реальной угрозы украинцы выйдут на улицы. Вакаров раскрыл, что простые украинцы думают о "российском вторжении" © РИА Новости, Андрей Иглов / Перейти в фотобанк

«Люди могут выйти и сопротивляться, если начнется насильственная мобилизация. Тогда начнутся проблемы у тысяч семей, они могут выйти и сказать: «Прекратите», — допустил Погребинский.

Также могут начаться протесты, когда выйдут те жители Украины, у которых дома нет отопления или отключили электричество, аналогично ситуации с протестами ФОПов, когда предприниматели вынуждены протестовать против ограничений, добавил он.

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