Россия хочет обезопасить своих граждан в Донбассе, а Китай - разрешить проблему Тайваня. В этих условиях американское руководство находится в тупике и будет вынуждено пойти на уступки, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

США не будут воевать ни за Украину, ни за Тайвань, но бросить одновременно и Украину, и Тайвань — это слишком круто даже для Байдена, который «успешно» бросил Афганистан, заявил эксперт. El País рассказала о «конфиденциальных» ответах США и НАТО на предложения РФ © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Поэтому я полагаю, что к середине февраля США дадут неформальный отбой, сказав, что Россия испугалась, введут какие-нибудь санкции, потому что ничего другого они делать не умеют, и «окажут Украине военную помощь», но на самом деле это будет два или четыре самолета или целый корабль, и это абсолютно не повлияет на ситуацию с Черноморским флотом», — сказал Евсеев.

После того, как США пойдут на неформальные, необъявленные уступки, на Западе заявят, что Россия испугалась евроатлантического единства, санкций, и поэтому она решила не нападать. Параллельно с этим они введут тот самый неформальный мораторий на вступление Киева в НАТО и ослабят давление на Донбасс.

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