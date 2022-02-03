США не будут воевать ни за Украину, ни за Тайвань, но бросить одновременно и Украину, и Тайвань — это слишком круто даже для Байдена, который «успешно» бросил Афганистан, заявил эксперт.
«Поэтому я полагаю, что к середине февраля США дадут неформальный отбой, сказав, что Россия испугалась, введут какие-нибудь санкции, потому что ничего другого они делать не умеют, и «окажут Украине военную помощь», но на самом деле это будет два или четыре самолета или целый корабль, и это абсолютно не повлияет на ситуацию с Черноморским флотом», — сказал Евсеев.
После того, как США пойдут на неформальные, необъявленные уступки, на Западе заявят, что Россия испугалась евроатлантического единства, санкций, и поэтому она решила не нападать. Параллельно с этим они введут тот самый неформальный мораторий на вступление Киева в НАТО и ослабят давление на Донбасс.
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