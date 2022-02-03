Предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина - настоящий кошмар для США. Если по её результатам Москва и Пекин скоординируют политику на Украине, Америке придётся пойти на уступки. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стан СНГ Владимир Евсеев

В США очень ждут визита Владимира Путина в Пекин и встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, и до первых чисел февраля информационная истерия вокруг "вторжения России на Украину" будет продолжена. Трамп: США катятся в ад © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«По итогам переговоров возможна некая координация действий России и Китая в том числе по Украине. Для США это один из самых нежелательных сценариев. Если они договорятся, то США с большим желанием пойдут на неформальный мораторий по Украине в НАТО», — сказал Евсеев.

Скорее всего, после визита Путина в Пекин, в США и Великобритании информационную кампанию по "российскому вторжению на Украину" либо свернут, либо несколько изменят ее направление. Продолжение этой линии может привести к тому, что Россия и Китай одновременно захотят решить все свои проблемы — и на Тайване, и на Украине.

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