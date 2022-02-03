Ситуация в отношениях России и США могла бы двигаться в сторону деэскалации, но сейчас в этом есть сомнения из-за ответа США, сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Погребинский отметил, что несмотря на надежды на урегулирование ситуации, события последних дней — «тройственный союз» Польша-Украина-Британия и утечка ответов США и НАТО на предложения России по безопасности в Европе показывают, что с ними нельзя договориться «по уму». НАТО может втянуть РФ в конфликт с помощью Украины - Путин © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Сейчас американцы фактически требуют, чтобы Россия убрала на своей территории войска и не проводила маневры в Белоруссии. Мало того, они требуют от России убрать войска из Крыма, Приднестровья и Абхазии/Осетии. То есть они нарываются на то, чтобы их послали, а это означает, что Путину деваться некуда», — сказал политолог.

Поэтому, пояснил Погребинский, сейчас страны находятся в точке, за которой эскалация будет только увеличиваться.

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