У ряда британских компаний есть важные активы в России, поэтому бизнес-сообщество не даст властям ввести экономические санкции против РФ, сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Британский бизнес не позволит правительству ввести санкции против российского капитала, поскольку может получить ответные ограничения, затрагивающие британские компании, инвестирующие в РФ, пояснил политолог. Лондон угрожает «олигархам» арестом активов. Зачем Великобритании понадобилась Украина © AFP, JOHN THYS

«Если возникнет угроза для российского капитала (не того, кто украл деньги и сбежал), который активно работает, в том числе на международной арене, то надо помнить, что не только British Petroleum имеет активы в России», — сказал Погребинский.

Поэтому британские владельцы компаний «будут держать своего премьера за фалды», и все угрозы Британии про санкции останутся пустым звуком, заключил он.

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Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс пригрозила, что страна может ввести санкции против российских компаний, которые «напрямую были вовлечены в дестабилизацию Украины».