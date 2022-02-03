Ситуация вокруг Украины очень серьезная, а премьер Британии позволяет себе безответственные заявления и не в состоянии оценить ее серьезность, отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Политолог заявил, что Джонсон ведет себя как «дурачок и безответственный болтун». Прерванный пакт. Украина, Польша и Великобритания отложили создание «УПА» © коллаж Украина.Ру

«Мне кажется, что ситуация уже дошла до такой точки, когда он заработал нечто, в результате чего что-то достанется и ему, и Британии, и полякам. Но страдательной величиной будут не российские матери, а украинские. И все это из-за провокатора, про которых на Украине говорят "несповна розуму"», — указал Погребинский.

Эксперт пояснил, что Джонсон может позволять себе подобные заявления, потому что не понимает серьезности ситуации и того, что времена, когда Британия могла сверху указывать России, уже прошли.

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После переговоров в Киеве с Владимиром Зеленским премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил России «серьезными гуманитарными последствиями» в случае вторжения на Украину. Он заявил, что украинцы будут драться с русскими «до последней капли крови», поэтому, по его словам, «российские матери должны задуматься над этим фактом».