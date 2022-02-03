Россия не собирается штурмовать позиции ВСУ на Донбассе: в случае гипотетического конфликта есть масса других направлений, которые плохо защищены, подчеркнул эксперт.
«Мне смешно смотреть, как украинские запасники изучают пулемет Максим или пулемет Дегтярева образца 1929 года. Этим российские вооруженные силы не остановить, если будет конфликт РФ и Украины. А как избежать этого конфликта? Очень просто. Нужно ввести неформальный мораторий на вступление Украины в НАТО и заморозить ситуацию на Донбассе. Требуется не так много, для того чтобы снять истерию», — сказал Евсеев.
Запад не может согласиться с тем, что он пошёл на условия РФ, поэтому необходим именно неформальный мораторий на вступление Киева в НАТО. Если же его не будет, ситуация останется в подвешенном состоянии, и Россия будет иметь свободу рук в отношении защиты 700 тысяч своих граждан в Донбассе, заключил эксперт.
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