Истерия вокруг российского нападения на Украину может прекратиться, только если Украина откажется от агрессии по отношению к Донбассу и планов по вступлению в НАТО. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стан СНГ Владимир Евсеев

Россия не собирается штурмовать позиции ВСУ на Донбассе: в случае гипотетического конфликта есть масса других направлений, которые плохо защищены, подчеркнул эксперт. Донбасс не получит особого статуса - Кулеба © Facebook, Dmytro Kuleba

«Мне смешно смотреть, как украинские запасники изучают пулемет Максим или пулемет Дегтярева образца 1929 года. Этим российские вооруженные силы не остановить, если будет конфликт РФ и Украины. А как избежать этого конфликта? Очень просто. Нужно ввести неформальный мораторий на вступление Украины в НАТО и заморозить ситуацию на Донбассе. Требуется не так много, для того чтобы снять истерию», — сказал Евсеев.

Запад не может согласиться с тем, что он пошёл на условия РФ, поэтому необходим именно неформальный мораторий на вступление Киева в НАТО. Если же его не будет, ситуация останется в подвешенном состоянии, и Россия будет иметь свободу рук в отношении защиты 700 тысяч своих граждан в Донбассе, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.