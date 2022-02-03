В отношении того, пытались ли свергнуть власть в Казахстане люди Назарбаева или люди Токаева, могут быть разные версии. Но речь идет об одном — о желании перетянуть на свою сторону власть. То есть, прекратить ситуацию двоевластия. Об этом рассказал депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

«Во-первых, он был немедленно отстранен от выполнения своих обязанностей, и только после него был отстранен руководитель этого ведомства, а сейчас уже и задержан, и находится в тюрьме. Речь идет о Кариме Масимове. Абиша сначала отстранили, но потом пошли разговоры о его возвращении», — указал Затулин.

Фигура Абиша важна, потому что это племянник Назарбаева. На него многие делали ставку как на будущего главу государства, который просто проходит свои университеты на ответственной должности в Комитете национальной безопасности, уточнил парламентарий.

Изначально выгодоприобретателем в этом конфликте выглядел именно Токаев, однако Назарбаев тоже сохранится, но уже не в той роли, в которой был, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.