Эксперт в этой связи отметил, что неслучайно всплывает фигура первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности, Самата Абиша.
«Во-первых, он был немедленно отстранен от выполнения своих обязанностей, и только после него был отстранен руководитель этого ведомства, а сейчас уже и задержан, и находится в тюрьме. Речь идет о Кариме Масимове. Абиша сначала отстранили, но потом пошли разговоры о его возвращении», — указал Затулин.
Фигура Абиша важна, потому что это племянник Назарбаева. На него многие делали ставку как на будущего главу государства, который просто проходит свои университеты на ответственной должности в Комитете национальной безопасности, уточнил парламентарий.
Изначально выгодоприобретателем в этом конфликте выглядел именно Токаев, однако Назарбаев тоже сохранится, но уже не в той роли, в которой был, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.