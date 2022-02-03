Союз Украины, Польши и Великобритании может обрести какие-то рамки, только если Британия даст денег, сказал украинский политолог-международник Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Политолог отметил, что польские долгосрочные планы всегда упираются в вопрос «За чей счет банкет?». При этом экономика Польши больше чем на 60% зависит от преференций внутри ЕС, а политику ЕС сейчас определяет президент Франции Эммануэль Макрон. Прерванный пакт. Украина, Польша и Великобритания отложили создание «УПА» © коллаж Украина.Ру

Кроме того, Польша надеется, что Британия даст денег на их совместный союз с Украиной, продолжил Бизяев.

«Нынешняя политика правящей польской партии «ПиС» тактически понятна, но в стратегическом плане может привести к глобальным проблемам. Потому что одновременно воевать с Францией, США, Россией и Китаем — это дело неблагодарное. Можно надорваться», — спрогнозировал Бизяев.

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1 февраля премьеры Великобритании и Польши провели переговоры с президентом Украины. Стороны анонсировали новый политический союз, но не подписали договоренности.

Ранее Польша пообещала поставить Украине вооружение и боеприпасы.