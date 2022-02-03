Владимир Зеленский находится в состоянии нервного срыва: группы влияния в Вашингтоне подталкивают его к войне с Россией, которую он не в состоянии выиграть. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стан СНГ Владимир Евсеев

Война с Россией может стать концом правления Зеленского, и он отдаёт себе в этом отчёт, подчеркнул эксперт. Не дошли до точки: эксперт объяснил, почему Зеленский все еще президент © AP, Efrem Lukatsky

«Сам Владимир Зеленский находится в состоянии нервного срыва, потому что он не знает, что делать. Если Россия нападает, то понятны его перспективы. Очевидно, что ВСУ будут разбиты, а США и Великобритания военной помощи не окажут. В такой ситуации очевидно, что его или свергнут, или проведут внеочередные президентские выборы, и он уйдет в никуда. Поэтому и возникают утечки в CNN, что у него был тяжелый разговор с Байденом», — сказал Евсеев.

Зеленский находится в тупике: решить проблему Донбасса силовым путём не позволит Россия, потому что там проживают 700 тысяч граждан РФ, в то время как определённые круги в Вашингтоне подталкивают его к войне. На этом фоне президент Украины пытается хотя бы вывезти из Киева секретные документы, добавил эксперт.

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