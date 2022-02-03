После визита в Киев премьер Великобритании Борис Джонсон прилетит в Москву и предложит РФ «дружить против Германии», сказал украинский политолог-международник Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Политолог отметил, что ни китайско-британский, ни европейско-британский конфликты никуда не делись, и перед Борисом Джонсоном стоит задача удержать Британию в нынешней конфигурации.

«Поэтому я думаю, что после Киева Борис Джонсон прилетит в Москву и будет делать то же, что делал Уинстон Черчилль летом 1940 года — писать письмо Сталину. "Товарищ Сталин, ну какая Германия вам друг. Это ваш враг. Самый настоящий ваш друг — это Британия"», — сказал Бизяев.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 февраля находился с рабочим визитом на Украине, где провёл переговоры с Владимиром Зеленским. Джонсон пригрозил России «серьезными гуманитарными последствиями» в случае вторжения на Украину и заявил, что украинцы будут драться с русскими «до последней капли крови».