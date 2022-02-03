Провокации ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе возможны, но они не будут носить масштабного характера, уверен военный эксперт Института стан СНГ Владимир Евсеев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

В ближайшие несколько недель можно ожидать провокаций со стороны ВСУ, но ситуация для украинских войск осложнена погодными условиями, подчеркнул эксперт. Рожин рассказал, как Россия ответит на провокацию ВСУ в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«На тактическом уровне возможны изменения в «серой зоне» в плане захвата каких-то высот. Все-таки скопление в 450 танков со стороны ВСУ — это не так мало. Но на эту группировку войск негативно влияет тот факт, что эти 125 тысяч человек надо постоянно содержать…Нужно отапливать личный состав, нужно проводить запуск танковых и БМП. Все это требует огромных ресурсов на фоне того, что отопительный сезон на Украине крайне сложен», — сказал Евсеев.

Американцами было выбрано неудачное время для истерии вокруг "вторжения России на Украину": на фоне погодных условий Украине очень сложно поддерживать группировку войск в полевых условиях, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.