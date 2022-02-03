Вполне возможно, что Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев лично вполне нормально общаются. Но январские беспорядки в Казахстане прежде всего, связаны с теми людьми, которые находятся вокруг них, потому что политика страны клановая. Об этом рассказал депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Как минимум это одна из главных причин беспорядков в Казахстане, если не самая главная, произошедшего, когда одни действовали, другие наоборот — бездействовали, уточнил парламентарий.

«Можно предположить, что на самом деле это Токаев, или люди Токаева спровоцировали беспорядки для того, чтобы в конце концов последний стал выгодоприобретателем в этом конфликте. На сегодняшний день выгодоприобретателем в этом конфликте выглядит именно Токаев. Вокруг него призывают сплотиться, он отстранил Назарбаева от должности пожизненно руководителя Совета безопасности», — рассуждает Затулин.

Впрочем, первоначальное впечатление, что Токаев на 100% одержал верх, уже выглядит не совсем так, Назарбаев сохраняется, но уже не в той роли, в которой был, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.