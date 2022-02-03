Сейчас есть очень большая вероятность, что олигархи на следующих президентских выборах сделают ставку на экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру

Александр Охрименко: После конфликта с Зеленским олигархи в любом случае лишатся части бизнеса © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

Эксперт считает, что в этом случае может повториться та же ситуация, что и с Владимиром Зеленским, когда к власти на Украине пришло новое лицо, не запятнавшее себя в коррупционных скандалах.

«Идеальный вариант для олигархов найти такое лицо, такого кандидата, который реально может побороться с Зеленским. Сейчас это Дмитрий Разумков. Это, конечно, если они его поддержат, потому что без денег сложно. Плюс, одно дело побороться, а другое — выиграть президентские выборы. А если выиграет, то кто поддержал Разумкова — получит преференции, а почему нет», — указал Охрименко.

По его мнению, также возможен вариант, что Разумков или сам станет олигархом, или попытается возглавить олигархов.

Самый идеальный вариант может состоять в том, что Разумков становится президентом, Зеленский — премьер-министром, потому что это устроит и тех олигархов, которые за Зеленского, и тех, что против него, заключил собеседник издания.

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