Власти ФРГ запретили вещание телеканала RT DE на всех платформах якобы из-за отсутствия разрешения. Об этом сообщает 2 февраля агентство РИА Новости

Комиссия по регистрации и надзору MABB — немецкого регулирующего органа по СМИ, отвечающего за федеральные земли Берлин и Бранденбург, запретила вещание телеканала RT DE в стране из-за отсутствия соответствующего разрешения, говорится в пресс-релизе организации. Маргарита Симоньян: Мы получили сотни резюме от уволенных на Украине сотрудников телеканалов © РИА Новости,

В связи с этим заместитель главного редактора RT Анна Белкина заявила агентству, что претензии немецкого регулятора необоснованы, потому что предъявлены не каналу RT DE, который вещает из Москвы, а компании RT DE Productions, которая не осуществляет телевещание, а производит контент для RT DE.

«Иск предъявлен не каналу RT DE, который вещает из Москвы, а компании RT DE Productions, которая производит несколько программ для канала RT DE, но не осуществляет телевещание в принципе. Именно поэтому иск совершено необоснован и даже абсурден», — указала Белкина.

В декабре прошлого года главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что телеканал RT ни в одной стране мира не сталкивался с такими трудностями, как в Германии.