Один из авторов статьи в испанской газете El País, которая опубликовала ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Хибай Арбиде, заявил 2 февраля агентству РИА Новости, что находится на Украине

Ранее издание опубликовало копии документов, которые, по его утверждению, являются официальными ответами США и НАТО на предложения России по безопасности.

Испанская газета опубликовала ответ США и НАТО РФ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Кроме того, по его словам, он получил подтверждения и из других источников. По его мнению, публикация не помешает дипломатическим контактам.

«Не думаю, что это может оказать влияние на переговоры, поскольку не так уж отличаются позиции, отраженные в документах, от публично озвученных. Но были некоторые вопросы, о которых мы не знали и которые интересны. У меня нет намерения вмешаться в ход переговоров, да и вряд ли я это смогу, я просто фрилансер», — отметил Арбиде.

Кроме того, в своём Twitter 2 февраля журналист написал, что услышал в Киеве сигнал учебной «воздушной тревоги».