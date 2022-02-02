Ранее издание опубликовало копии документов, которые, по его утверждению, являются официальными ответами США и НАТО на предложения России по безопасности.
В беседе с корреспондентом агентства журналист не стал раскрывать, где ему удалось раздобыть эту информацию. Однако он рассказал, что уверен в своём источнике и подлинности документов.
Кроме того, по его словам, он получил подтверждения и из других источников. По его мнению, публикация не помешает дипломатическим контактам.
«Не думаю, что это может оказать влияние на переговоры, поскольку не так уж отличаются позиции, отраженные в документах, от публично озвученных. Но были некоторые вопросы, о которых мы не знали и которые интересны. У меня нет намерения вмешаться в ход переговоров, да и вряд ли я это смогу, я просто фрилансер», — отметил Арбиде.
Кроме того, в своём Twitter 2 февраля журналист написал, что услышал в Киеве сигнал учебной «воздушной тревоги».