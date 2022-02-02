Примерно 45% жителей Украины считают угрозу «нападения» России реальной, а примерно 44% уверены, что в ближайшее время его не случится. Такие результаты опроса общественного мнения в стране были опубликованы 2 февраля Центром Разумкова

Интересно отметить, что сильнее всего верят в такую «угрозу» жители центра страны. Там утвердительный ответ на вопрос о реальности «вторжения» РФ зимой или весной 2022 года дали примерно 55% опрошенных. Спикер Рады раскрыл секретный план действий на случай «вторжения» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На западе страны таких несколько меньше — примерно 52%, на юге — лишь 36%.

Меньше всего верят в «российскую агрессию» жители восточной части Украины, то есть как раз проживающие в непосредственной близости от границы с Россией.

Там утвердительный ответ на вопрос о реальности угрозы был получен лишь у 28% опрошенных.

В последние месяцы правительство и СМИ США и некоторых стран НАТО нагнетают напряжение вокруг Украины, обвиняя РФ в подготовке «вторжения» в эту страну. Официальный Киев временами следует западной пропагандистской кампании, требуя увеличить поставки оружия, а временами обвиняет Запад в преувеличении «угрозы вторжения».

Россия подчёркивает, что не собирается никуда вторгаться, а накачка Украины оружием может подтолкнуть Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.