В Одессе отменили запланированный концерт российского рэпера Басты (Василия Вакуленко), написал 2 февраля в Facebook активист Демьян Ганул

Концерт Басты был назначен на 14 февраля. Рэпер должен был выступить в одесском ресторане «Облака». СБУ разрешила Басте, Круг и Елке выступать на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Я лично встретился с одесским ресторатором Андреем Заречанским. Узнав, что Вакуленко имеет антиукраинскую позицию, Андрей принял верное решение отменить концерт», — написал Ганул.

Он пояснил, что формально причиной для запрета стало посещение артистом из РФ Крыма.

«Молодец», «Вы за дураков всех держите?? Сходили поугрожали и хвастаетесь, как будто он не знает кого приглашал. А вы типа власть в стране? Работать не пробовали?», «А газ можно с РФ гнать, "Сватов" и "Папика" продавать и на ростелеканалах показывать можно?» — оценили поступок Ганула в комментариях.

При этом ранее, в октябре 2021 года, Служба безопасности Украины разрешила Басте въезд в страну, потому что срок запрета уже истек.