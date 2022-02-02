Активист националистической организации «Братство»* Алексей Сердюк получил огнестрельное ранение возле обменника криптовалюты неподалеку от главного офиса Службы безопасности в Киеве. Подробности происшествия приводят 2 февраля украинские СМИ

Неонацисты нацелились на Харьков, мэрия держит оборону © РИА Новости, Игорь Чекачков / Перейти в фотобанк

На этот раз, судя по видео, конфликт опять разгорелся между некими вооруженными мужчинами и группой ультраправых.

В результате конфликта ранение получил Алексей Сердюк. Он известен как соратник лидера «Братства» Дмитрия Корчинского. Во время конфликта в Донбассе Сердюк командовал батальоном «Святая Мария», сформированный «Братством». В феврале прошлого года он участвовал в акции против телеканала «Наш», но был задержан. В отделении полиции он сумел ускользнуть от правоохранителей, встал в оконный проем и угрожал выброситься вниз. После переговоров он отказался от своего замысла в обмен на то, что МВД проведет служебную проверку руководства отдела полиции.

Украинские СМИ пишут, что одна из возможных причин активности националистов вокруг обменника криптовалют — банальная попытка взять его под свой контроль.

*Деятельность организации запрещена в РФ