В прошлый вторник, 25 января, возле этого же обменника по адресу Владимирская, 23 произошел другой инцидент. Тогда инкассаторы угрожали оружием и стреляли в воздух нескольким праворадикалам. Тогда высказывалась версия, что националисты решили провести акцию возле обменника и обклеить его наклейками, так как, по их мнению, через этот аппарат проходят незаконные операции с криптовалютой для финансирования наркотрафика и народных республик Донецка и Луганска.
На этот раз, судя по видео, конфликт опять разгорелся между некими вооруженными мужчинами и группой ультраправых.
В результате конфликта ранение получил Алексей Сердюк. Он известен как соратник лидера «Братства» Дмитрия Корчинского. Во время конфликта в Донбассе Сердюк командовал батальоном «Святая Мария», сформированный «Братством». В феврале прошлого года он участвовал в акции против телеканала «Наш», но был задержан. В отделении полиции он сумел ускользнуть от правоохранителей, встал в оконный проем и угрожал выброситься вниз. После переговоров он отказался от своего замысла в обмен на то, что МВД проведет служебную проверку руководства отдела полиции.
Украинские СМИ пишут, что одна из возможных причин активности националистов вокруг обменника криптовалют — банальная попытка взять его под свой контроль.
*Деятельность организации запрещена в РФ