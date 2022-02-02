Украинские националисты планирует провести в Харькове так называемый марш единства. Власти города выступили против этого мероприятия. Соответствующий документ опубликован 2 февраля на сайте местного горсовета

Министр обороны Украины рассказал об оккупации Харькова © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Сегодня над Харьковом снова нависла угроза. Российские войска у наших границ. Некоторые силы хотят показать "картинку", что якобы харьковчане их здесь ждут. Харьков — миллионный город. Здесь живут разные люди, которые по-разному видят этот мир, но когда нам угрожает опасность, то мы объединяемся вокруг одной цели. Сегодня наша цель — это защита украинского Харькова», — говорится в анонсах мероприятия, размещенных ресурсами «Национального корпуса».

В этой связи харьковская городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям провела совещание по вопросу «О выполнении мер по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки».

Согласно протоколу, чиновники рекомендовали организаторам воздержаться от проведения марша. Одна из причин — неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, другая же — опасность провокаций в период обострения отношений с РФ.

«Также требует учета тот факт, что проведение общественно-массовых мероприятий в настоящее время используется отдельными радикально настроенными лицами для организации провокаций, направленных как на дискредитацию руководства государства, так и на обострение общественно-политической ситуации в городе и регионе в целом», — говорится в документе.

Руководство города поручило юридическому департаменту поручено в кратчайшие сроки подать заявление в Харьковский окружной административный суд с требованием запретить проведение акции националистов. На такой шаг мэрия пойдет в случае, если организаторы все же решат проводить марш.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что нападение РФ на Украине будто бы может начаться с захвата Харькова. Позднее глава государства отмечал, что Украина не отдаст Харьков и город не будет оккупирован. Такой же точки зрения придерживается и харьковский мэр Игорь Терехов. По его словам, жители города не хотят идти путем Донецка и Луганска.

Между тем, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Михаил Забродский считает, что на левобережной Украине, в том числе и Харькове, часть населения ждет прихода российских войск.

В последнее время Украина и страны Запада обвиняют РФ в подготовке наступления на Украину. При этом в Киеве признают, что Москва сейчас не планирует атаковать соседнюю страну. В Кремле неоднократно подчеркивали беспочвенность подобных обвинений, напротив, заявляют российские власти, именно Киев сейчас накачивают вооружением для эскалации ситуации в Донбассе. О подготовке провокаций украинской стороной свидетельствуют и данные разведки ДНР и ЛНР.