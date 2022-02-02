В то время, как США совершают ошибку, стараясь сохранить однополярность 1990-х годов, Россия отчаянно пытается её преодолеть. Такое мнение высказал обозреватель Энтони Константини в статье, опубликованной 1 февраля в журнале The American Conservative

По словам американского автора, после поражения в «холодной войне» Россия была на грани погружения в анархию. Британский политолог объяснил американцам, почему для РФ неприемлемо членство Украины в НАТО © пресс-служба президента Украины

Запад воспользовался этой слабостью и вторгся в сферу влияния России, расширяя НАТО и ЕС, «пока американские танки не оказались всего в сотнях километров».

Как пишет Константини, ни Советский Союз, ни Российская Империя не остались бы равнодушными в такой ситуации.

Поэтому, по мнению автора, Россию зря обвиняют в том, в 2014 году она действовала «как держава 19 века».

Она действовала просто как держава, отстаивающая свои интересы, отмечает автор, поэтому она и не могла допустить, чтобы Крымский полуостров с его стратегическими глубоководными портами стал частью НАТО.