По словам американского автора, после поражения в «холодной войне» Россия была на грани погружения в анархию.
Запад воспользовался этой слабостью и вторгся в сферу влияния России, расширяя НАТО и ЕС, «пока американские танки не оказались всего в сотнях километров».
Как пишет Константини, ни Советский Союз, ни Российская Империя не остались бы равнодушными в такой ситуации.
Поэтому, по мнению автора, Россию зря обвиняют в том, в 2014 году она действовала «как держава 19 века».
Она действовала просто как держава, отстаивающая свои интересы, отмечает автор, поэтому она и не могла допустить, чтобы Крымский полуостров с его стратегическими глубоководными портами стал частью НАТО.