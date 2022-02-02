Ранее Кабмин согласовал увольнение нынешнего губернатора Киевской области Василия Володина, который, таким образом, продержался на посту менее двух лет.
В настоящее время Кулеба является замом Кличко в столичной городской госадминистрации. Однофамилец министра иностранных дел Украины отвечает за вопросы осуществления самоуправляющихся полномочий.
Кулеба родился в Киеве в 1983 году. Карьеру чиновника начал в 2005 году, став менеджером в коммунальном предприятии Киевского областного совета «Киев-медиа». В 2014 году стал помощником депутата киевского горсовета, в 2019-м возглавил столичный департамент по благоустройству. Нынешний пост занял в январе прошлого года.
В последнее время в СМИ проходили слухи, что именно Кулеба может сменить Кличко на посту главы Киевской городской госадминистрации. Такой вариант якобы рассматривался властями на случай, если полномочия главы администрации и мэра были бы разделены.