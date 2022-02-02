Главой Киевской городской государственной администрации станет Алексей Кулеба, который до настоящего момента был одним из заместителей столичного градоначальника Виталия Кличко. Такое решение было принято 2 февраля на заседании правительства Украины

Ранее Кабмин согласовал увольнение нынешнего губернатора Киевской области Василия Володина, который, таким образом, продержался на посту менее двух лет.

В настоящее время Кулеба является замом Кличко в столичной городской госадминистрации. Однофамилец министра иностранных дел Украины отвечает за вопросы осуществления самоуправляющихся полномочий.

Зеленский против Кличко. Битва за власть и деньги Киева © president.gov.ua, РИА Новости

В последнее время в СМИ проходили слухи, что именно Кулеба может сменить Кличко на посту главы Киевской городской госадминистрации. Такой вариант якобы рассматривался властями на случай, если полномочия главы администрации и мэра были бы разделены.