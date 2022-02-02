Политолог, руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Алма-Ата)

Эдуард Эдуардович Полетаев родился в 1975 году в Алма-Ате.

В 1997 году окончил факультет международных отношений Алматинского государственного университета им. Абая по специальности «политология».

В течение 12 лет работал главным редактором нескольких казахстанских общественно-политических СМИ.

Автор более 2 тыс. публикаций на пяти языках в СМИ Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Автор книги «Международная журналистика: навигатор для стран Центральной Азии».

Приглашенный эксперт в казахстанских и международных организациях.

Президент общественного фонда «Мир Евразии» (Республика Казахстан).

В 2003 году начал выпускаться информационно-аналитический журнал «Мир Евразии». В 2012 году на его основе был создан фонд «Мир Евразии».

Фонд объединяет казахстанских специалистов в области политологии, государственного и общественного управления, истории, журналистики, социальных отношений, маркетинга и связей с общественностью. Миссия фонда — содействие развитию концепций миротворчества и интеграционных инициатив в Казахстане и в странах постсоветского пространства.