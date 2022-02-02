Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подготовил отдельный перечень того, что нужно украинской армии, но не готов открыто говорить о том, с какой страной о каком оружии договаривается. Об этом он сказал, выступая 2 февраля на брифинге, посвящённом визиту в страну премьер-министра Нидерландов Марка Рютте

При этом Зеленский утверждал, что Украина постоянно укрепляет боеспособность своей армии и больше не отдаст ни одного участка своей территории.

«Поэтому у нас подготовлен не только план, но и отдельный перечень того, что нужно нашей армии», — сказал Зеленский.

«Нужно быстрее продать Киеву». Каким оружием на самом деле накачивают Украину © The U.S. Army

Зеленский отказался ответить на вопрос о том, договорился ли он с премьером Нидерландов о поставках оружия.

Киев, Вашингтон и некоторые страны НАТО в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

В Москве отвечают, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на своё усмотрение, такие действия никому не угрожают и никого не должны волновать.