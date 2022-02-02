При этом Зеленский утверждал, что Украина постоянно укрепляет боеспособность своей армии и больше не отдаст ни одного участка своей территории.
«Поэтому у нас подготовлен не только план, но и отдельный перечень того, что нужно нашей армии», — сказал Зеленский.
По его словам, всё оружие, которое Украина получит из разных стран, будет использоваться для обороны страны.
Зеленский отказался ответить на вопрос о том, договорился ли он с премьером Нидерландов о поставках оружия.
Киев, Вашингтон и некоторые страны НАТО в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.
В Москве отвечают, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на своё усмотрение, такие действия никому не угрожают и никого не должны волновать.