Некоторые регионы Украины хотели бы отделиться от страны или присоединиться к России. Об этом заявил генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский 29 января в эфире телеканала «Эспрессо»

«Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. И это как раз левобережная часть. Условное направление: Харьков, Днепр, Херсон и аж до Одессы», — утверждал украинский генерал.

Ранее Забродский командовал десантными войсками Вооруженных сил Украины. Собрались на войну. Как мэр Харькова будет противостоять «российской армаде» © Facebook, Игорь Терехов

Участвовал в вооружённом конфликте на востоке страны.

Следственный комитет России в сентябре 2017-го возбудил против него уголовное дело по статьям 356 и 357 Уголовного кодекса («Применение запрещенных средств и методов ведения войны», «Геноцид»).