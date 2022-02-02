«Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. И это как раз левобережная часть. Условное направление: Харьков, Днепр, Херсон и аж до Одессы», — утверждал украинский генерал.

Ранее Забродский командовал десантными войсками Вооруженных сил Украины.

Собрались на войну. Как мэр Харькова будет противостоять «российской армаде»
Собрались на войну. Как мэр Харькова будет противостоять «российской армаде»
© Facebook, Игорь Терехов

Участвовал в вооружённом конфликте на востоке страны.

Следственный комитет России в сентябре 2017-го возбудил против него уголовное дело по статьям 356 и 357 Уголовного кодекса («Применение запрещенных средств и методов ведения войны», «Геноцид»).