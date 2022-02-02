«Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. И это как раз левобережная часть. Условное направление: Харьков, Днепр, Херсон и аж до Одессы», — утверждал украинский генерал.
Ранее Забродский командовал десантными войсками Вооруженных сил Украины.
Участвовал в вооружённом конфликте на востоке страны.
Следственный комитет России в сентябре 2017-го возбудил против него уголовное дело по статьям 356 и 357 Уголовного кодекса («Применение запрещенных средств и методов ведения войны», «Геноцид»).