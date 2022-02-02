Степной сурок Тимка ІІІ, который живет на биостанции Харьковского национального университета им. Каразина 2 февраля предсказал прохладную весну на Украине, сообщает «Общественное»

День сурка. От милой комедии к бессмысленности и мракобесию © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк объяснила предсказания сурка его хранительница Надежда Токарская.

Сурку предложили также выбрать «блюдо-антистресс для украинцев». Зверек не раздумывая побежал к салу с черным хлебом, презрев альтернативы — борщ и вареники с луком.

Традиция будить сурка, чтобы он предсказал приход весны, пришла на Украину из США, где День сурка является национальным праздником.

Считается, что 2 февраля нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны. Согласно поверью, в пасмурный день сурок, вылезая из норы, не видит свою тень — значит, скоро наступит весна. Но если день солнечный, сурок пугается своей тени и прячется обратно в нору — значит, весна будет холодной и придет нескоро.

На украинской биостанции День сурка отмечают с 2004 года. В 2019 году Тимка IIІ сменил на посту предсказателя своего отца, Тимку II, который предсказывал погоду семь раз. До этого прогнозами занимался его предшественник Тимка I.