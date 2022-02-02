«Несмотря на то, что Тимка не увидел своей тени, весна будет довольно нестабильной. Нас ждут температурные колебания. Весна придет по расписанию, но будет довольно прохладной», — объяснила предсказания сурка его хранительница Надежда Токарская.
Сурку предложили также выбрать «блюдо-антистресс для украинцев». Зверек не раздумывая побежал к салу с черным хлебом, презрев альтернативы — борщ и вареники с луком.
Традиция будить сурка, чтобы он предсказал приход весны, пришла на Украину из США, где День сурка является национальным праздником.
Считается, что 2 февраля нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны. Согласно поверью, в пасмурный день сурок, вылезая из норы, не видит свою тень — значит, скоро наступит весна. Но если день солнечный, сурок пугается своей тени и прячется обратно в нору — значит, весна будет холодной и придет нескоро.
На украинской биостанции День сурка отмечают с 2004 года. В 2019 году Тимка IIІ сменил на посту предсказателя своего отца, Тимку II, который предсказывал погоду семь раз. До этого прогнозами занимался его предшественник Тимка I.