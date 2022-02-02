Экс-президент США Дональд Трамп считает, что страна «катится в ад» при его преемнике Джо Байдене. Об этом он заявил в опубликованном 2 февраля интервью телеканалу Newsmax

По мнению Трампа, за один год Байден нанёс Соединённым Штатам больше ущерба, чем пять других американских президентов, вместе взятые. Эксперт объяснил, как Трамп расколол США © REUTERS, Carlos Barria

«Вы можете посмотреть на всё: экономику, инфляцию, COVID-19, военный позор в Афганистане», — заявил экс-президент США.

В то же время он очень высоко оценил результаты собственного пребывания в Белом доме.

По его словам, возглавляя страну, он «сделал больше, чем большинство президентов за 30 лет».

Трамп объяснил собственные провалы обрушившейся на США эпидемией COVID-19, не забыв добавить, что она пришла из Китая.