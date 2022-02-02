Киев в очередной раз отказался предоставить особый статус для регионов Донбасса. Об этом 1 февраля заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в интервью польскому изданию Rzeczpospolita

Рада продлила особый статус Донбасса © Facebook, Верховна Рада України

Особый статус Донбасса, который отверг министр, является требованием Минских соглашений. При этом Кулеба подчеркнул, что политическая часть соглашений — дело второй очереди, а сначала нужно сконцентрироваться на вопросах безопасности.

Украина уже много лет саботирует выполнение Минских соглашений. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заверял, что украинская сторона не может выполнить их, это было очевидно сразу, а подписали их, чтобы снять деэскалацию.