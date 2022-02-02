«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет», — сказал украинский министр.
Особый статус Донбасса, который отверг министр, является требованием Минских соглашений. При этом Кулеба подчеркнул, что политическая часть соглашений — дело второй очереди, а сначала нужно сконцентрироваться на вопросах безопасности.
Украина уже много лет саботирует выполнение Минских соглашений. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заверял, что украинская сторона не может выполнить их, это было очевидно сразу, а подписали их, чтобы снять деэскалацию.