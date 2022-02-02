Мир находится в состоянии перехода к многополярности, и президент РФ Владимир Путин догадался об этом гораздо раньше американских политиков. Такое мнение высказал обозреватель Энтони Константини в статье, опубликованной 1 февраля в журнале The American Conservative

Автор публикации считает, что Вашингтон «застрял» в устаревших представлениях об окружающем мире.

В прошлом остались и двусторонняя «холодная война», и однополярный мир, в котором США не встречали сопротивления. Ныне Китай стал главным противником Америки, а Россия оправилась от депрессии 1990-х годов. «Однополярный мир закончился». Никонов рассказал, кто будет «хозяином будущего» © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Даже у Евросоюза есть некоторые признаки: ядерное оружие, процветающая военная промышленность, ВВП, приближающийся к американскому, и почти 450 миллионов человек населения, отмечает автор.

Соединённым Штатам следует учитывать эти реалии. Вместо этого Америка провела последние 30 лет, «застряв» в НАТО — организации, созданной, чтобы отразить двустороннее соперничество начала 1950-х годов, и изо всех сил стараясь сохранить как можно больше однополярности 1990-х годов.

Хотя такое желание и понятно, но, пытаясь задержать время, США, по сути, превратились в страну политических луддитов, полагает Константини.

С другой стороны, утверждает автор, президент РФ Владимир Путин хорошо понял сложившуюсю ситуацию. Лавров: Однополярный мир теперь в прошлом © МИД РФ / МИД РФ / Перейти в фотобанк

«Ориентируясь на настоящее, он [Путин] всё время посматривает на будущее. Таким образом он, похоже, сделал открытие: мир переживает 30-летний переход от биполярного мирового порядка XX века к новому многополярному мировому порядку в XXI веке. И он маневрирует Россией, чтобы занять лучшие позиции», — заявил обозреватель.