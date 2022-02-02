Бывший украинский чемпион по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко подал заявление и документы для присоединения к бригаде территориальной обороны Киева. Об этом 2 февраля рассказал в своем Telegram-канале его брат, мэр города Виталий Кличко

Военный эксперт рассказал о неэффективности украинских отрядов территориальной обороны © Twitter, Александр Жилин Владимир Кличко подал заявление и документы — присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева», — написал Кличко-старший.

Владимир Кличко провёл 69 боёв, одержав 64 победы при пяти поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. В 2017 году боксёр завершил карьеру после того, как проиграл британцу Энтони Джошуа нокаутом.

Ранее Верховная Рада приняла законопроект об отрядах территориальной самообороны. В соответствии с документом предлагается разбить территорию Украины на зоны, в каждой из которых может быть создана бригада или батальон ТО общей численностью до 140 тысяч человек.

В западных СМИ нагнетают напряжение вокруг Украины, обвиняя РФ в подготовке «вторжения». Официальный Киев опровергает «угрозу вторжения», однако требует от стран Запада увеличить поставки оружия. Москва подчеркивает, что Россия никому не угрожает, а накачка Украины оружием может подтолкнуть Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.