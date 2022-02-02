По словам посла, позиции Китая и РФ объективно совпадают, и они предпочитают развивать своё сотрудничество, не оформляя официальных союзнических отношений.
Говоря о применяемых по отношению к РФ и КНР санкциях, Денисов рассказал, что они оказывают негативное влияние на российко-китайское сотрудничество, в частности, затрудняют банковские расчёты
«Если на тот или иной банк наш, например, наложены санкции, то китайским получателям нашей продукции довольно трудно нам заплатить, хотя они имеют деньги и желание это сделать. Поэтому неслучайно в последние годы мы всё больше говорим о более широком использовании национальных валют в расчётах по внешнеторговым операциям», — объяснил посол.
По его словам, РФ и КНР уже применяют совместные меры по противодействию западным санкциям.