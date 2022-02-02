Бывший глава министерства внутренних дел (МВД) Украины Арсен Аваков 2 февраля в своем Facebook поблагодарил патрульного полицейского, который отказался от взятки при ДТП по вине депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Александра Трухина

Скандального депутата Трухина исключили из «Слуги народа» © commons.wikimedia.org, Вінницька обласна державна адміністрація Сергей Петрик отказался от взятки 150 000 долларов и сделал свою работу. Эта сумма превышает его зарплату за 20 лет. Его достоинство оказалось выше, чем у тех миллионеров, которые пытались замять дело Трухина», — написал Аваков.

Он поблагодарил полицейского и всю патрульную полицию за службу и отметил, что гордится правоохранителями.

«И как же стыдно, что мы, как государство, не можем обеспечить достойную зарплату этим людям! Как же важно, чтобы в полиции работали Петрики, а не трухины… Требую пересмотра бюджета и выделения средств военным, полицейским, пограничникам и спасателям!», — возмутился Аваков.

ДТП с Трухиным произошло в августе 2021 года. В аварии пострадало шесть человек, в том числе двое детей. Депутат пытался скрыть свою причастность к аварии. В феврале в сети появилось видео, на котором запечатлено, как Трухин пытается уехать из места аварии и предлагает деньги полицейским. Через несколько часов после появления видео глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что партии стыдно за действия коллеги и призвал самостоятельно выйти из политической партии. Позже в партии заявили, что Трухина исключили.