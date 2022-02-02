По словам испанских журналистов, они получили доступ к конфиденциальным документам, отправленным США и НАТО неделю назад в Москву. Ранее американская сторона просила не публиковать положения переданного РФ ответа, и Кремль ответил согласием.
«В текстах собраны, в основном, (хотя и гораздо более подробно), те сообщения, которые лидеры Запада публично передавали в Кремль. Соединённые Штаты и НАТО согласовали свои ответы, которые дополняют друг друга, но имеют некоторые различия», — говорится в статье.
Согласно опубликованным газетой материалам, блок НАТО заявил, что не хочет конфронтации, но не может поступиться своими принципами.
США заявили, что продолжают твёрдо поддерживать политику НАТО, согласно которой военный блок открыт для новых членов.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответах были проигнорированы принципиальные вопросы, вызывающие озабоченность у России.