Белый дом и НАТО отвергли основные требования РФ в области безопасности. Об этом говорится в статье, опубликованной 2 февраля в испанской газете El País

По словам испанских журналистов, они получили доступ к конфиденциальным документам, отправленным США и НАТО неделю назад в Москву. Ранее американская сторона просила не публиковать положения переданного РФ ответа, и Кремль ответил согласием.

«В текстах собраны, в основном, (хотя и гораздо более подробно), те сообщения, которые лидеры Запада публично передавали в Кремль. Соединённые Штаты и НАТО согласовали свои ответы, которые дополняют друг друга, но имеют некоторые различия», — говорится в статье.

Александр Костин: это не ультиматум Москвы, а худший кошмар Вашингтона © Facebook, Alexandr Kostin

США заявили, что продолжают твёрдо поддерживать политику НАТО, согласно которой военный блок открыт для новых членов.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответах были проигнорированы принципиальные вопросы, вызывающие озабоченность у России.