После публикации видеозаписи о причастности депутата Верховной Рады Александра Трухина к ДТП соцсети взорвались мемами и фотожабами с фразой из видео, в основном с участием президента Владимира Зеленского

Зеленского стали высмеивать после скандала с раскрытием обстоятельств ДТП, к которому причастен депутат украинского парламента от «Слуги народа» Александр Трухин. Очередной удар по Зеленскому. Что могло обрадовать Ахметова и как «слуги народа» отреклись от товарища © commons.wikimedia.org, Вінницька обласна державна адміністрація

В августе прошлого года на трассе под Киевом иномарка Трухина врезалась в два других авто. Пострадали шесть человек, включая двоих детей. Трухин утверждает, что автомобилем управлял его водитель, однако в Нацполиции располагают записью, на которой видно, что за рулем сидит сам нардеп. Расследование инцидента заглохло, а от должности Трухина так и не отстранили.

На видео, обнародованном журналистами «Украинской правды» 1 февраля, зафиксированы первые моменты после ДТП. Трухин отказался проходить медицинское освидетельствование. Он заявил, что сейчас «тихонечко уйдет в лес» и стал предлагать полицейскому взятку, а также пообещал связаться с главой МВД Денисом Монастырским.

После публикации видео фраза «Давай я тихонечко сейчас в лес уйду?» стала мемом. Противники Зеленского стали добавлять ее на фото с президентом — на картинках он хочет «сбежать» от выполнения обязанностей.