Сенатор противопоставил встречу президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, с одной стороны и Зеленского с Джонсоном, с другой.
По словам Косачева, в первом случае «миссия явно удалась», поскольку и Путин, и Орбан отстаивают национальные интересы своих стран не в противовес общеевропейским, а в увязке с ними.
«Во втором [случае] — провалилась, поскольку в Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика, каждый из которых пытался решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским. Добавленная стоимость от встречи стремится к нулю», — заявил сенатор.
По мнению Косачева, Орбана в Европе теперь должны обвинить в предательстве европейской идеи и евроатлантической солидарности.
Джонсон 1 февраля находился с рабочим визитом на Украине, где провёл переговоры с Зеленским. В тот же день состоялась встреча Путина и Орбана в Москве.