Встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского стала разговором двух «погрязших в распрях» политиков. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев 2 февраля на своей странице в Facebook

Сенатор противопоставил встречу президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, с одной стороны и Зеленского с Джонсоном, с другой.

Встреча Путина и Орбана: Венгрия рассыпается в благодарностях и просит больше газа © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Во втором [случае] — провалилась, поскольку в Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика, каждый из которых пытался решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским. Добавленная стоимость от встречи стремится к нулю», — заявил сенатор.

По мнению Косачева, Орбана в Европе теперь должны обвинить в предательстве европейской идеи и евроатлантической солидарности.

Джонсон 1 февраля находился с рабочим визитом на Украине, где провёл переговоры с Зеленским. В тот же день состоялась встреча Путина и Орбана в Москве.