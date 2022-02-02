Испанская газета Pais сообщила, что в ее распоряжении оказался ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Издание опубликовало документ 2 февраля

Дипломатический источник подтвердил РИА Новости подлинность документа.

Документы опубликованы на сайте издания. Известно, что Украину ранее проинформировали об их содержании.

В тексте говорится, что США готовы рассмотреть возможность подписания с Россией документа по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес. Также США и НАТО заверили, что воздержатся от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.

США готовы начать с Россией диалог по контролю за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности и подписать альтернативное СНВ-3 соглашение, включающее новые видя ядерного оружия. США также намерены обсудить с Россией механизм, который позволит подтвердить неразмещение крылатых ракет «Томагавк» в Румынии и Польше.

Отмечается, что США готовы начать диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

Также США предложили РФ восстановить дипломатические отношения и работу закрытых в прошлом году посольств. При этом США и НАТО угрожают развернуть больше войск в Восточной Европе в случае «агрессии России в отношении Украины».

НАТО заверила, что не хочет конфронтации, но не пойдет на компромисс по принципиальным для себя вопросам, поэтому политика открытых дверей Альянса сохранится.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответе США не были учтены принципиальные озабоченности России.